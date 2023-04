La finta rapina che si trasforma in rissa (con coltello) tra sei persone in un negozio di Seregno

Una rapina che rapina non era, un coltello e una rissa all'interno di un negozio tra sei persone tutte poi ferite e denunciate dai carabinieri. Succede a Seregno dove i militari della Sezione Radiomobile della compagnia cittadina sono intervenuti in un negozio di ortofrutta da dove era appena giunta una richiesta di aiuto per una rapina che era in corso e che aveva scatenato una rissa tra diverse persone.

La finta rapina e la rissa

Una volta arrivati sul posto i militari dell'Arma hanno trovato il proprietario e un dipendente, entrambi cittadini di origine egiziana di 33 e 32 anni che hanno raccontato di essere appena stati aggrediti da quattro persone che erano scappate a bordo di una Mercedes Classe A, da corso Matteotti in direzione dello stadio. E poco dopo, grazie alle ricerche diramate dalla centrale operativa, la vettura è stata intercettata e fermata con quattro persone a bordo.

Ai carabinieri tutti e quattro - cittadini di origine marocchina di 27, 29, 31 e 34 anni - hanno raccontato di aver dimenticato un portafogli all’interno dell’esercizio commerciale e, tornati a prenderlo, hanno affermato di essere stati aggrediti dal titolare che, a un tratto, avrebbe estratto anche un coltello. "Al termine degli accertamenti che hanno permesso di appurare che non si è trattato di una rapina tutti sono stati denunciati dai carabinieri per lesioni personali e percosse" spiegano dal comando provinciale dei carabinieri di Monza e Brianza in una nota. Tutti si sono recati anche in ospedale per essere visitati in pronto soccorso e hanno avuto dai tre ai sei giorni di prognosi per le lesioni riportate.