Rapina con pistola a un furgone: banditi in fuga con 30mila euro di sigarette

Vestiti di nero, cappellino in testa e sciarpa. E uno impugnava una pistola. Rapina a Seregno, in strada. In pieno giorno una banda ha assaltato un furgone che trasportava sigarette.

L'episodio risale allo scorso 28 febbraio ed è avvenuto nel quartiere Santa Valeria, in via Madonnina. Tutto è avvenuto in una manciata di minuti: l'autista si è fermato con il mezzo nei pressi del bar dove doveva effettuare la consegna dei tabacchi, ha accostato ed è sceso per sbrigare le pratiche prima di prelevare il carico. Quando è tornato al furgone però ha trovato i malviventi e uno di loro l'avrebbe minacciato con una pistola.

Gli altri due intanto hanno aperto il portellone, tagliandolo con un flessibile e hanno prelevato i cartoni con le sigarette prima di scappare via veloci, a bordo di un'Audi. Un bottino di almeno 30mila wuro e una rapina "lampo" su cui ora indagano i carabinieri della compagnia di Seregno.