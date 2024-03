Si allaccia alla corrente pubblica per ricaricare il cellulare: denunciato 20enne

Si è allacciato abusivamente alla corrente pubblica per ricaricare il cellulare. Ma la polizia lo ha scoperto e lo ha denunciato.

A seguito di una segnalazione giunta alla centrale operativa, la pattuglia di pronto intervento della polizia locale di Monza si è recata nei giardini di via Visconti, nell'area al lato della stazione stazione, dove c'era presente un gruppo di persone intente ad allacciarsi abusivamente ad una colonnina di fornitura elettrica pubblica.

Alla vista degli agenti diversi di loro si sono dati alla fuga; un ragazzo di 20 anni, straniero è stato colto sul fatto mentre ricaricava il il cellulare allacciandosi alla colonnina.

Il ragazzo, privo di documenti, è stato dunque accompagnato negli uffici del comando per le operazioni di identificazione ed è stato poi denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di furto di corrente pubblica e di soggiorno irregolare sul territorio dello Stato. Contestualmente al controllo nei giardinetti gli agenti hanno anche rinvenuto circa 30 grammi di hashish che però non sono risultati appartenere al 20enne.