Rissa in centro a Monza, individuati i responsabili: divieto d'accesso in via Bergamo per un anno

Sono stati individuati i principali responsabili della rissa avvenuta la notte del 1° ottobre in centro a Monza. Si tratta di due ragazzi, uno di 33 anni e l’altro di 21, entrambi di origine domenicana regolari sul territorio nazionale. Sono stati identificati dagli agenti della polizia di stato grazie ad una intensa attività che ha coinvolto anche la squadra mobile e che ha permesso di identificarli come i partecipanti della rissa. Il Questore ha disposto il provvedimento di Divieto Avvicinamento Centro Urbano (DACUR) a carico dei due giovani, che vieta agli stessi di stazionare nelle immediate vicinanze del locale presso il quale è scoppiata la rissa la sera del 1° ottobre, nonché nei locali pubblici e di pubblico intrattenimento della così detta “Zona Movida” di Monza, compresa tra Via Bergamo e Via De Gasperi per la durata di un anno.

La rissa in via Bergamo

I fatti si sono verificati nella notte del 1° ottobre quando gli agenti della questura sono intervenuti in Via Bergamo, dove era stata segnalata una violenta rissa tra alcuni ragazzi.

Giunti sul posto però non avevano trovato nessuno perché i ragazzi si erano allontanati e quindi i due responsabili sono stati trovati dopo un'intensa attività di controllo del territorio con approfondimenti da parte della divisione anticrimine.

Gli agenti della Questura hanno identificato anche due ragazze ventenni, una di origine tunisina e l’altra italiana residente in questa provincia, già controllate nella notte del 1°ottobre e presenti al momento della rissa, ma non parti attive.

Il questore ha anche disposto la misura di prevenzione personale dell’avviso orale nei confronti del ventenne domenicano poiché, quest’ultimo risultava già noto agli operatori della Questura di Monza per avere numerosi precedenti che lo hanno visto coinvolto nella commissione di reati contro le persone e contro il patrimonio quando ancora minorenne.