Il gattino nascosto nel cofano dell'auto parcheggiata al centro commerciale salvato grazie allo smartphone

Era andato al Gigante a fare la spesa quando, dopo aver parcheggiato l’auto, mentre si dirigeva nel centro commerciale ha sentito un miagolio arrivare da una macchina. Pensava che si trattasse di qualcuno che aveva lasciato un gatto in auto, ma quando si è avvicinato e ha sentito il miagolio ma non ha visto il micio all’interno dell’auto ha capito che si era nascosto nel cofano. A quel punto è scattata la macchina dei soccorsi per salvare quel gattino che, non si sa come, aveva cercato riparo in un rifugio tutt’altro che sicuro. Il fatto è accaduto a Villasanta, nella mattinata di sabato 13 aprile. Protagonista il pet detective famoso in tutta Italia per la sua capacità nel salvare gli animali in pericolo, e recuperare quelli che sono fuggiti.

“Sono subito andato all’ufficio informazioni del centro commerciale per farmi aiutare a rintracciare il proprietario dell’auto - racconta Said Beid a MonzaToday -. Il proprietario ha aperto il cofano dell’auto e il micio è uscito, ma è scappato in un’altra auto. Per fortuna avevo alcuni strumenti che utilizzo abitualmente per il salvataggio degli animali. Ho fatto chiamare il proprietario dell'altra auto, abbiamo smontato il coprimotore e poi con il richiamo della voce di una mamma gatta che ho registrato sul telefonino sono riuscito piano piano a far muovere il gatto e a recuperarlo”. Il gattino è stato poi portato da un veterinario per i controlli del caso.