Salvataggio da paura per Tigra, la gatta che da 25 giorni era intrappolata nello stabile abbandonato

“Quando le volontarie e e la veterinaria mi hanno chiamato mi sono subito mobilitato. Erano ormai 25 giorni che Tigra non ritornava nella colonia e soprattutto non riusciva ad uscire da quella che era diventata per lei una trappola. Sotto la pioggia e con tanta pazienza sono riuscito a farla scendere. Piano piano, incitandola anche con la pappa”. A parlare è Said Beid il pet detective di Villasanta che nella mattinata di venerdì 1 marzo, sotto una pioggia battente, è riuscito a salvare Tigra, la gattina di colonia che si era rifugiata sul tetto di uno degli edifici dismessi nell’area dell’ex Macello di Monza.

“Tigra è una gattina che vive in una colonia della città – ha spiegato Said – Le volontarie, non appena l’hanno intercettata, hanno provato a farla scendere. Sono stati allertati anche i vigili del fuoco, ma senza successo”. Tigra da quella struttura ormai abbandonata e dismessa non riusciva ad uscire e le volontarie non potevano far altro che incitarla anche con qualche croccantino, ma senza successo.

A quel punto è stato allertato Said Beid. “Non c’era tempo da perdere - prosegue -. Malgrado la pioggia battente mi sono precipitato, perché la situazione viste anche le condizioni dello stabile, potevano diventare molto pericolose per la gattina. Ha fatto fatica a scendere: l’ho chiamata, ho aspettato i suoi tempi e quando lei piano piano ha preso fiducia si è avvicinata e sono riuscito a metterla in sicurezza”. Adesso Tigra è ritornata ai “piani bassi”, per la gioia delle volontarie e della veterinaria che aveva allertato Said Beid.