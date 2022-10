Saltata la festa del cioccolato a Monza: ecco perché

Era stata annunciata in pompa magna. A Monza piazza Centemero e Paleari avrebbero ospitato per tre giorni (dal 7 al 9 ottobre) un grande evento dedicato al cioccolato. In programma le esposizioni delle golosità dei maestri dolciari.

La notizia aveva fatto subito il giro del web. Tantissime le visualizzazioni e le condivisioni di quell'evento che, come sempre richiama tantissimi golosi. Molti anche da fuori città e da fuori provincia. Anche questa volta è andata così, ma gli avventori quando sono arrivati in piazza Centemero e Paleari hanno trovato l'amara sorpresa. Di bancarelle e di stand con le golosità al cioccolato neppure l'ombra. Così che è scoppiata subito la polemica, soprattutto in rete.

Tante le richieste di delucidazioni giunte anche alla redazione di MonzaToday. Lettori inviperiti per l'assenza delle bancarelle. Alcuni si erano già rivolti ai commercianti del centro per sapere che fine avesse fatto la festa del cioccolato. Alcuni erano arrivati da fuori Monza proprio per assaggiare e acquistare le prelibatezze tanto decantate. Ma purtroppo sono rimasti a bocca asciutta.

Dal comune di Monza ci hanno fatto sapere che l'evento era stato annullato dall'organizzatore. E proprio l'organizzatore aveva poi pubblicato un post sulla pagina Facebook annunciando che "Causa temperature molto elevate la festa del cioccolato viene annullata".