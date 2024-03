Attraversa le strisce pedonali e cade in una buca per la posa della fibra ottica: 84enne si spacca la faccia

Il volto totalmente tumefatto dagli ematomi, il naso bendato e poi il terrore negli occhi. Il setto nasale rotto, e la rabbia nel racconto del figlio dopo la caduta della sua mamma, una signora di 84 anni, in una buca a Sant’Albino. Una buca proprio lungo il passaggio pedonale creata dal cantiere (ormai concluso) per l’installazione della fibra ottica. Un lavoro ormai concluso da un anno.

Il fatto è accaduto venerdì 1 marzo, in via Sant’Albino incrocio via Ferrucci. La donna, 84 anni, che vive nel quartiere, stava attraversando tranquillamente lungo il passaggio pedonale quando, improvvisamente, è inciampata ed è caduta. “La buca era stata resa invisibile dalla pioggia - racconta il figlio alla redazione di MonzaToday -. La buca era piena d’acqua e quindi mia mamma non l’ha vista”. Una rovinosa caduta che le ha provocato la rottura del setto nasale e di una costola, oltre a numerosi ematomi. Immediata la corsa in ospedale e il grande spavento del figlio che ha visto la donna riversa in una pozza di sangue. La mattina dopo il figlio, riportata la mamma a casa e assicuratosi delle sue condizioni di salute, ha contattato la polizia locale di Monza per denunciare l’accaduto, ma secondo quando riferisce l’uomo gli agenti gli avrebbero risposto che bisognava allertare la centrale il momento in cui era successo l’incidente.

Il passaggio ciclopedonale

Così che a una settimana dall’infortunio l’uomo ha deciso di raccontare quanto era accaduto alla sua mamma affinché ci sia maggiore attenzione nei controlli durante l’esecuzione dei cantieri. “È inutile fare campagne di prevenzione per gli anziani nelle mura domestiche se poi, quando escono, la pubblica amministrazione crea trappole lungo i marciapiedi e le strade- incalza l’uomo -. Chi paga i danni per strade ridotte cosi? È inaccettabile che appalti come quelli per la posa della fibra non vengano attenzionati durante e al termine dei lavori. A Sant’Albino sono tante le strade devastate dalla posa della fibra ottica e persone, come mia mamma, ne pagano le conseguenze". Ad oggi, giovedì 7 marzo, il problema non è stato ancora risulto. “Mi auguro che quelle strisce pedonali vengano sistemate rapidamente. Ogni venerdì sono tanti gli anziani che le attraversano per andare al mercato”, conclude il monzese.