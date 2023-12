Santos, il cucciolo abbandonato lungo la Statale che cerca una famiglia in Brianza

Non ha ancora un anno, ma la vita con lui è già stata crudele. Adesso la svolta. Domenica 10 dicembre, con una staffetta, è arrivato in Brianza Santos, un bassotto che ha meno di un anno e che è stato trovato in Sicilia mentre camminava lungo la Statale. A prendersene cura è Cuor di Pelo, l’associazione di Concorezzo fondata da Sandro Nigro e Rodolfo Colombo da anni impegnata nel recupero e nelle adozioni di bassotti anziani, abbandonati, ceduti o maltrattati.

L’associazione è diventata un punto di riferimento a livello nazionale tanto che, proprio dalla Sicilia, è arrivato l’appello per dare una seconda opportunità al piccolo Santos. “Anche se così giovane ha già alle spalle una storia molto triste - racconta Nigro a MonzaToday -. Santos è stato trovato la prima volta in strada da una signora che lo ha preso e, senza fare accertamenti, lo ha regalato a un ragazzo.Santos era stato lasciato in giardino e alle 4 del mattino si è allontanato. È stato trovato lungo la Statale e la volontaria alla quale è stato consegnato ha effettuato tutto l’iter per un’adozione consapevole”. Quindi il trasferimento in Brianza dove, dopo tutte le visite del caso, Santos verrà messo in adozione.

Occhietti vispi, ma soprattutto un grande amore per la vita e per questa nuova avventura in una famiglia che riuscirà a farlo sentire veramente a casa. “Siamo felici di avere accolto nella nostra grande famiglia anche il piccolo Santos - prosegue Nigro -. In questi anni siamo riusciti a salvare e donare una seconda opportunità a tantissimi bassotti. Adesso questo cucciolo vivace e allegro aspetta solo una famiglia: la sua adozione sarà gestita da Paola Piralli, che da anni è al fianco dell’associazione occupandosi proprio delle adozioni”. Adozioni consapevoli, perché ricordiamoci sempre che aprire le porte di casa e del cuore a un cane (o comunque a qualsiasi animale) è un gesto di responsabilità Che prosegue per tutta la vita del nostro amico a quattro zampe. Per informazioni inviare un’email a onlus.cuordipelo@gmail.com o seguire la pagina Facebook dell’associazione.