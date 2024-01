Scoiattolo in fin di vita dopo l'aggressione di un cane senza guinzaglio

“Rispettate il regolamento, tenete i vostri cani al guinzaglio. Adesso c’è uno scoiattolo rosso in condizioni molto gravi per colpa di un cane che lo ha attaccato e afferrato con la bocca, ferendolo gravemente. Mi auguro che lo scoiattolo si salvi, anche se i veterinari non sono molto ottimisti. Ma vi prego tenete i vostri cani al guinzaglio: nel Parco ci sono i selvatici che hanno il diritto di vivere tranquillamente”.

È emozionata e con il groppo in gola la ragazza che domenica mattina ha assistito a una scena che non riesce a dimenticare: un esemplare femmina di scoiattolo rosso è stata aggredita da un cane lasciato libero. “Il fatto è avvenuto nel Parco, ma non all’interno dei Giardini Reali – precisa la giovane che ha contattato la redazione di MonzaToday per denunciare il fatto e invitare i proprietari dei cani a rispettare il regolamento -. Mi stavo dirigendo nel solito angolo dove vive lo scoiattolo. Insieme ad alcuni volontari monitoriamo l’animale, un esemplare di scoiattolo rosso, che da un po’ di tempo presenta un gonfiore alla zampa”.

È stata questione di secondi quando la donna ha visto correre un cane di taglia media verso lo scoiattolo. “Non ho fatto in tempo a raggiungerlo per metterlo in salvo. Il cane lo ha afferrato in bocca e ha iniziato a strapazzarlo. Io ho gridato, ho cercato di allontanare l’animale ma senza successo. Intanto si stava avvicinando la proprietaria: le urlavo di richiamare il cane, che stava uccidendo lo scoiattolo. Ma lei, probabilmente anche a causa della nebbia, non vedeva quello che stava succedendo e mi continuava a ripetere che il suo cane non faceva male a nessuno”. Il cane poi ha lasciato la presa, la donna si è allontanata e lo scoiattolo impaurito e ferito ha cercato rifugio sull’albero.

“Non ho visto il volto la donna: tutto è successo molto in fretta, ma non si può andare avanti così. I cani liberi nel Parco sono un pericolo per tutti: per i selvatici, ma non solo”. La ragazza è rimasta vicino all’albero ancora qualche ora nell’attesa dell’arrivo dei volontari per il recupero e il trasporto dello scoiattolo dal veterinario. “Sono incappata ancora nella stessa scena: proprietari che lasciano liberi i cani; cani che rincorrono i selvatici senza essere ripresi dai padroni; mancanza di controlli. E se mi avvicino per invitare a rispettare il regolamento vengo insultata e i proprietari mi ripetono la solita storia che il loro animale è buono e non fa male a nessuno. Ma non è così”.