Scritte no vax sugli spazi del Comune

I vandali no-vax prendono di mira il Comune di Desio. Una scritta contro i vaccini è apparsa all'ingresso dello SpazioComune. A denunciarla è stato lo stesso sindaco Simone Gargiulo.

"Ecco la brutta sorpresa che abbiamo trovato oggi all’ingresso di SpazioComune - spiega con un post sul suo profilo Facebook -. Abbiamo momentaneamente coperto le scritte e provvederemo a cancellarle il prima possibile. Un atto di vandalismo vergognoso e che danneggia il bene comune".

Intanto sono partite le indagini e grazie al sistema di telecamere di videosorveglianza presenti in zona si spera di risalire agli autori del gesto. "I colpevoli meriterebbero di pulire a loro spese - ha aggiunto il primo cittadino -. Purtroppo il vaccino per sconfiggere l’ignoranza non è ancora stato inventato".

I no-vax negli ultimi giorni hanno già colpito in Brianza. Settimana scorsa sui social hanno riempito di insulti Nico Acampora e i ragazzi autistici di Pizzaut "rei", a loro dire, di aver preparato e servito le pizze agli operatori e ai volontari in servizio al centro vaccinale di Monza.