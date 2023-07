A Seregno lento ritorno alla normalità dopo il fiume di grandine e di acqua

A oltre 24 ore dalla bomba d'acqua che si è abbattuta sulla città, Seregno torna lentamente alla normalità. Quel fiume di acqua e grandine che scorreva lungo le vie della città e le strade lasciate a lungo senza illuminazione restano un triste ricordo.

Pian piano Seregno sta tornando alla normalità come ha spiegato nel pomeriggio di sabato 22 luglio il sindaco Alberto Rossi. “Vi posto le foto di corso del Popolo di questa mattina – scrive su Facebook - 24 ore dopo quanto accaduto, con quel fiume di acqua e ghiaccio che è divenuta una immagine iconica e virale, il corso si presentava come sempre, pieno di vita. Rimboccarsi le maniche e ricominciare: in Brianza siamo abituati a fare così. Quest’oggi Gelsia Ambiente con decine di donne e uomini ha lavorato in maniera straordinaria per la pulizia della città. Inoltre, è già partita, anche con il supporto di BrianzAcque in alcuni punti più critici, una pulizia straordinaria di tutti i tombini e le caditoie ostruite da fogliami e detriti. È una operazione che richiederà qualche giorno”.

Poi da lunedì al via con il monitoraggio delle strutture pubbliche, scuole in primis, rispetto a infiltrazioni o perdite, per intervenire laddove c’è bisogno.

“Servirà qualche giorno anche per riaprire il sottopasso Solferino-Magenta – aggiunge - oggi sono sceso nuovamente, la situazione è comunque già migliorata. Per quanto riguarda il tema elettricità, RetiPIù ha riparato i danni più gravi subiti dalle apparecchiature presenti nelle cabine di trasformazione della tensione che permettono di distribuire l’energia elettrica a tutti gli utenti finali della rete. La situazione delle 12 cabine interrate allagate è oggetto di continuo monitoraggio. La situazione più delicata riguarda le cabine di Via Trabattoni, via San Giuseppe, via Pacini, via San Carlo, Via Nazioni Unite, nella quali l’acqua ha superato i 2,5 metri di altezza, sommergendo completamente tutte le apparecchiature e gli impianti e creando danni notevoli. I tecnici hanno fatto un lavorone per ripristinare l’energia intervenendo sull’assetto di rete, per adeguarlo alla situazione critica. Già da oggi Retipiù ha avviato le attività necessarie per sostituire tutte le apparecchiature danneggiate e ristabilire il corretto e normale assetto di rete. L’operazione è complessa e proseguirà per alcuni giorni”.

“Infine – conclude - vi segnalo che era già fissata da prima di ieri una riunione martedì con Brianzacque che ha tra i temi proprio la vasca volano che già vi avevo annunciato su via Sicilia, per migliorare la situazione dell’area critica Circonvallazione-Cavour-Galilei-Macallè, oltre che altri interventi puntuali su altre aree della città”.

Ancora grazie a tutte le persone che hanno lavorato e lavorano con grande passione e abnegazione, e ai tantissimi seregnesi che hanno mostrato pazienza e comprensione in questa complessa e straordinaria circostanza. Buon weekend a tutti!