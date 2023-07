Sparatoria a Seregno: ascoltato anche un commerciante

Ascoltato in qualità di testimone.

Nella caserma di Seregno un negoziante, la cui attività commerciale affaccia su via Wagner, sarebbe stato ascoltato in qualità di testimone in merito alla sparatoria avvenuta per strada nella giornata dell'11 luglio. Dopo quanto accaduto, infatti, le indagini ancora in corso non esclusono alcuna ipotesi

Nel frattempo, intanto, le condizioni del 56enne calabrese colpito dai proiettili sarebbero stabili. A farsi carico di lui, dopo l'attacco del commando, sono stati subito un oertopedico e un chirurgo all'ospedale di Desio. Dove, ferito (raggiunto da 5 colpi di arma da fuoco, di cui due, alla schiena), era stato portato con un'auto privata.

Ora, l'ascolto del commerciante seregnese al comando dei carabinieri di Seregno. Per fare luce su quanto successo.