La piazza monzese "regno del degrado" torna sgombera: via tende e materassi

Portici trasformati in dormitori con giacigli di fortuna, lattine e bottiglie di alcol tra cui fare lo slalom per passare, rifiuti e angoli della piazza trasformati, all'occorrenza, anche in bagni pubblici. Una situazione di degrado che i residenti avevano più volte denunciato e che anche le forze dell'ordine, con diversi interventi, avevano cercato di arginare. Giovedì mattina nell'area è stato organizzato un intervento che ha visto impegnati gli agenti e una attività straordinaria di pulizia e disinfezione pianificata dall'amministrazione comunale.

A darne notizia è stata l'assessore all'Ambiente, Energia e Mobilità del comune di Monza, Giada Turato. "È terminato con successo poco fa un intervento di disinfezione e sanificazione dell'area da parte degli operatori dell'impresa appaltatrice per risolvere la situazione di sporcizia e degrado segnalata da tempo nell'area dai cittadini e dalla stampa" ha annunciato.

L'operazione ha visto l'intervento dei servizi sociali del comune e delle forze dell'ordine e ha visto impegnati anche l'assessore Egidio Riva e l'assessore Ambrogio Moccia.