Sgomberato (di nuovo) il centro sociale: polizia nello stabile occupato a Monza

Nuovo sgombero per il centro sociale Foa Boccaccio a Monza. Nella mattinata di mercoledì 6 dicembre la questura di Monza ha effettuato un'accesso nell'area dello stabile dismesso di via Verità 3 che nelle scorse settimane era stato occupato dal centro sociale, sgomberando i locali. L'immobile dove erano in corso gli allestimenti da parte dei ragazzi del collettivo che per il prossimo sabato 9 dicembre hanno programmato un corteo in città per i vent'anni di attività è stato riconsegnato alla proprietà, come specificano dalla questura.

All'interno dello stabile, all'atto dell'accesso, non è stato trovato nessuno. Al momento sono in corso alcuni lavori di bonifica da parte della proprietà che in seguito all'occupazione aveva sporto formale querela.

A comunicare lo sgombero in corso è stata la stessa Foa Boccaccio: "Sgombero in corso" si legge in un post condiviso sui social nella mattinata di mercoledì 6 dicembre. "Stanno sgomberando la nuova casa della F.O.A. Boccaccio 003 in Via Verità a Monza. Invitiamo tutti a scendere in piazza con noi il 9 dicembre". Il riferimento è al grande corteo programmato nel weekend in città.