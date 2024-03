Il ragazzo arrestato due volte in una settimana a Monza

Arrestato. E finito di nuovo in manette pochi giorni dopo, con due fermi nel giro di una settimana, sempre per spaccio di droga. Il protagonista dell'impresa è un 24enne di origine tunisina sorpreso dai poliziotti della questura di Monza lo scorso 28 febbraio a vendere droga nei pressi della stazione e poi sottoposto all'obbligo di firma. Lo stesso che pochi giorni dopo è stato nuovamente pizzicato a spacciare questa volta in via Manzoni, a pochi passi da corso Milano, sempre in zona centrale di Monza.

Il primo arresto era arrivato in seguito a un controllo avvenuto di pomeriggio, quando una volante della questura, aveva visto un gruppo di cittadini stranieri aggirarsi nei giardini della stazione e il giovane allontanarsi con un cliente, per uno scambio di droga. Poco meno di cinque grammi di hahsish al prezzo di cinque euro, ha dichiarato l'acquirente fermato poco dopo dagli agenti.

Il 24enne è stato inseguito e arrestato: addosso aveva 19 grammi di hashish e 570 euro in contanti, di piccolo taglio, probabilmente il "guadagno" di quella giornata. Poi la stessa scena, si è ripetuta qualche giorno dopo. Gli agenti della Squadra Volanti hanno visto il giovane tunisino, in via Manzoni, mentre stava cedendo della droga a un altro uomo. Il primo ad accorgersi della polizia è stato il cliente che è scappato via a bordo di una bicicletta mentre il 24enne ha finto indifferenza, liberandosi di un involucro che aveva con sé e conteneva sostanza stupefacente buttandolo nel cestino di una bicicletta abbandonata lì accanto. E' scattato di nuovo l'arresto e il ragazzo questa volta è finito in carcere.