Sparatoria nel bosco della droga: un uomo in ospedale

Un uomo di circa 30 anni è stato ferito da un colpo di arma da fuoco nel Parco delle Groane a Cesate (hinterland nord di Milano) nella mattinata di mercoledì 20 marzo. Sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. L’area in cui è avvenuto il fatto è nota per lo spaccio di stupefacenti.

Tutto è successo in via Dante Alighieri, nei pressi del confine con Solaro. L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 e accompagnato in codice giallo al pronto soccorso del Niguarda. Secondo quanto trapelato sembra che la vittima, cittadino marocchino, sia stato ferito di striscio al collo.

Per i rilievi del caso sono intervenuti sul posto i carabinieri della compagnia di Rho e della stazione di Cesate.

La scia di sangue nel Parco delle Groane

La sparatoria di mercoledì 20 marzo è solo l’ultimo fatto di sangue all’interno del bosco della droga che si estende tra la Città Metropolitana di Milano, la provincia di Monza e Brianza e quella di Como. Nel maggio del 2023 un ragazzo di 29 anni, Abdel Hamid Laklaa, era stato trovato morto all’interno del parco, seminudo e con tracce di violenza sul corpo.

Nel marzo del 2022, invece, un 35enne era stato accoltellato con un machete lungo Corso Europa a Limbiate, la strada che taglia in due il parco e che collega la cittadina brianzola con Cesate. Spacciatori e fatti di sangue, ma non manca l'intervento dello Stato: nei mesi scorsi le forze dell’ordine hanno smantellato più volte la rete di pusher che gravita attorno al polmone verde.