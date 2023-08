La tempesta devasta il rifugio dei cani abbandonati: Alessio chiede il vostro aiuto

Una tempesta terribile nella notte tra il 26 e il 27 agosto si è abbattuta sulla Brianza e nelle zone limitrofe. A Uboldo (a pochi chilometri da Saronno) ha spazzato praticamente via il rifugio dove sono ospiti alcuni cani abbandonati e che arrivano da situazioni tristi e violente, gestito dall'associazione di volontari Una Luce Fuori dal Lager. Una notte d'inferno per Alessio, il responsabile, che ovviamente per cercare di tenere al sicuro i cani non ha chiuso occhio. Gli animali stanno bene, a parte la paura e alcuni che si sono feriti alle zampe nel disperato tentativo di scappare.

Ci scrive Alessio, il responsabile, inviandoci anche alcune foto e un video del disastro:

"La tempesta che si è abbattuta questa notte sul rifugio dell'associazione Una Luce fuori dal Lager è stata devastante. Recinzioni delle aree sgambo sradicate e spazzate via, tettoie, pali, alberi, gazebo non ci sono più, vetri in frantumi.

Ci eravamo appena risollevati da un episodio analogo con fatica e pensavamo che il peggio fosse passato ma invece eccoci di nuovo in ginocchio. Io non so se questo che è accaduto sia un messaggio che ci vuole dire di mollare tutto ma al momento devo pensare ai miei cani. Devo rimettere in piedi la struttura ma per farlo ho bisogno dell'aiuto di tutti perché da solo non è possibile. Ho bisogno di sostegno economico ma anche fisico, di persone che vengano ad aiutarci fisicamente e a sostenerci psicologicamente perché siamo veramente provati. Vi prego di non lasciarci da soli!

Se volete venire a dare una mano l'indirizzo del rifugio è via Caduti della Liberazione 123, Uboldo. Il cellulare di Alessio 333.9521373".