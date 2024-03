Missione salvavita, la super car della polizia locale sfreccia per consegnare due reni

Da Legnano a Brescia, per una missione salvavita. La polizia locale di Meda è stata impegnata in un nuovo trasporto di organi nella giornata di martedì.

Una pattuglia composta da due operatori è stata inviata all’ospedale di Legnano per il recupero di due reni. Successivamente la pattuglia è partita da Legnano per raggiungere l’ospedale di Brescia per la consegna dei due organi.

Il super bolide salvavita è in dotazione alla polizia locale dal fine novembre ed è entrato ufficialmente nel parco-mezzi del comando con un compito inusuale: il trasporto organi di emergenza. La nuova Alfa Giulia turbo Q4, 280 cavalli raggiunge una velocità che può sfiorare i 230 km/h. Un veicolo ad alte prestazioni acquistato nell'ambito di un progetto voluto e finanziato dall'amministrazione comunale di Meda guidata dal sindaco Luca Santambrogio con un investimento di circa 76mila euro che ha visto il comune brianzolo sottoscrivere anche una convenzione con Areu, l'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza per il trasporto di organi nel nord Italia.