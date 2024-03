"Attenzione ai due uomini che fermano i passanti facendo finta di conoscerli"

Ancora un tentativo di truffa a Barlassina. Dopo il caso di sabato sera al parcheggio del supermercato dove una donna che stava uscendo in auto si è trovata di fronte un ragazzo che fingeva di star male e un’auto che le bloccava la strada, adesso ad essere presi di mira sono gli anziani.

L’episodio è accaduto nella giornata di giovedì 7 marzo a Barlassina, nella zona della scuola. Secondo quando raccontato dalla persona che ha assistito alla scena e ha poi contattato i carabinieri, e messo in allerta anche attraverso i social – attraverso la pagina Facebook “Succede a Barlassina e dintorni (ditelo al Trenta) - lungo le vie del paese c’erano due uomini che si avvicinavano alle persone facendo finta di conoscerle.

I due, che si muovevano in auto, individuata la possibile vittima si avvicinavano e con fare confidenziale facevano finta di essersi già incontrati in passato. Une tecnica ormai collaudata che si basa proprio sulla confidenzialità e su possibili contatti di persone che i furfanti fanno finta di conoscere (nipoti, figli...). Purtroppo ci sono ancora persone che rischiano di finire nella rete dei malintenzionati. Persone che, credendo davvero di trovarsi di fronte a uomini che avevano conosciuto, iniziano ad abbassare la guardia. Con il rischio, se non si ravvedono in tempo, di aprire loro la porta di casa.