Fratello e sorella derubati in pochi minuti: in azione finto agente e operaio

In pochi minuti sono spariti soldi e gioielli. I ricordi di una vita e i risparmi, qualche centinaio di euro in totale, che due pensionati tenevano a casa. Ancora una truffa ai danni di anziani in Brianza.

Questa volta i malintenzionati hanno colpito a Concorezzo, in via Cavour. Nella mattinata di martedì 23 gennaio un finto agente della polizia locale e un falso operaio si sono presentati alla porta di due persone: un uomo e una donna, tra loro fratelli, residenti nello stesso palazzo. Con una scusa - lo stesso usitato copione con la richiesta di finti controlli - sono riusciti a entrare in casa e, mentre uno dei due distraeva la vittima, l'altro ripuliva la casa. Due truffe finite con un furto portate a termine con la stessa modalità, nello stesso palazzo a due persone della stessa famiglia che abitano l'uno sopra l'altro.

Quando i fratelli si sono accorti di essere stati vittima di una truffa hanno allertato i carabinieri. A indagare sul raggiro ora sono i militari dell'Arma della compagnia di Vimercate. L'invito è sempre quello di diffidare di sconosciuti che si presentano alla porta con richieste di accesso alle abitazioni. In caso di dubbio, conttattare il 112.