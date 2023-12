Bmw a zig zag per le strade, due ubriachi al volante denunciati in poche ore a Brugherio

Due denunce per guida in stato di ebbrezza in poche ore. Nella stessa città e in una giornata di festa. Succede a Brugherio dove venerdì 8 dicembre gli agenti della polizia locale hanno intercettato due automobilisti che erano al volante ubriachi. Il primo controllo è scattato alle 17 in via dell'Offelera, all'intersezione con viale Lombardia dove la pattuglia ha notato una Bmw che circolava zizzagando.

Il conducente, 49 anni, residente a Treviglio, guidava la vettura della compagna. Secondo quanto emerso dai controlli effettuati con l'alcoltest aveva un tasso alcolemico 2,03 g/l, valore che alla seconda prova è sceso a 2,07 g/l oltre quattro volte il limite consentito.

Per l'uomo è scattata quindi una denuncia per guida in stato di ebbrezza che prevede anche una multa da un minimo di 1.500 a un massimo di 6.000 euro e arresto da sei mesi a un anno e sospensione della patente di guida. Era anche privo del documento di circolazione che non aveva con sè e per questo dovrà pagare altri 42 euro.

Poche ore dopo, alle 22, in via Talamoni, all'altezza di via Monza, la polizia locale ha fermato una Citroen Ds3 con al volante una ragazza di 23 anni residente a Carugate. Anche lei è risultata essersi messa al volante dopo aver bevuto con un tasso alcolemico di poco superiore a 1 g/l. Anche lei è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza e, trattandosi di neo patentato, la sanzione sarà aumentata di un terzo con ritiro della patente per la successiva sospensione.