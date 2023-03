Ha un malore e muore poco dopo in ospedale: 37enne forse ucciso dalla cocaina

E' collassato a terra, perdendo i sensi, ed è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza in arresto cardiocircolatorio. E' morto così, forse dopo aver assunto una dose di cocaina, un uomo di 37 anni deceduto nel nosocomio monzese dopo l'intervento dei soccorsi. E su questa morte presumibilmente causata da una overdose ora indaga la polizia.

L'episodio risale ai giorni scorsi quando alla sala operativa della questura di Monza è giunta una richiesta di intervento per un giovane - residnete in una provincia diversa dalla Brianza - che era stramazzato al suolo. Gli agenti una volta all'ospedale hanno accertato che il 37enne avesse addosso un involucro con diversi grammi di cocaina.

Subito hanno preso il via le indagini della Squadra Mobile coordinate dalla procura della Repubblica di Monza. Purtroppo, nonostante inizialmente il 37enne fosse stato stabilizzato, le sue condizioni si sono aggravate e sono peggiorate fino alla morte. Sul corpo dell'uomo è stata disposta l'autopsia per far luce sulle cause del decesso che, presumibilmente, sarebbe da attribuire a una overdose da cocaina. Le indagini sono in corso.