Varchi elettronici di controllo targhe, in arrivo nuove telecamere a Concorezzo

Nuovi varchi elettronici in arrivo a Concorezzo. Entro la fine dell'anno nel comune brianzolo saranno installati nuovi sistemi di videosorveglianza per implementare l'attività di controllo del territorio. Il Comune di Concorezzo ha vinto un bando di Regione e il finanziamento che l’amministrazione riceverà è di 25mila euro a fronte di un investimento complessivo di 36mila euro previsto da un bando "per la realizzazione o implementazione di impianti di controllo delle targhe dei veicoli in relazione alla limitazione della circolazione in occasione di fenomeni acuti di inquinamento dell’aria”.

Grazie a questo fondo verrà potenziato il sistema di videosorveglianza con l’installazione di nuove telecamere. Entro la fine del 2021 il Comune attiverà in diverse zone di Concorezzo i varchi elettronici, sistemi di videosorveglianza che permettono il controllo dell'ingresso e dell'uscita dalla città con anche la verifica delle classi ambientali dei veicoli e delle coperture assicurative.

“Il progetto vede un investimento complessivo di 36mila euro di cui 25 mila euro finanziati tramite il bando regionale. Grazie a questo fondo potremo potenziare il sistema di videosorveglianza di Concorezzo- ha commentato il sindaco Mauro Capitanio- Controllare il territorio rappresenta un’azione essenziale per garantire la sicurezza dei nostri cittadini”.