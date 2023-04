Ieri sera 29 aprile intorno alle 21.30 i vigili del fuoco sono intervenuti a Varedo in viale Lombardia per l'incendio scoppiato in un appartamento. Sul posto sono state inviate un'autopompa del distaccamento di Desio e Bovisio, l'autoscala della sede centrale e il modulo di supporto di Desio. L'intervento è durato circa due ore. Non sono stati segnalati feriti.