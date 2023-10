Paura in strada: va a fuoco un furgone, vigili del fuoco al lavoro

Paura in strada: va a fuoco un furgone adibito al trasporto di materiale. L'incendio è divampato nella serata di martedì 10 ottobre. Erano circa le 20.30 quando i vigili del fuoco sono intervenuti a Varedo per spegnere le fiamme che stavano divorando un furgone in via Circonvallazione. I pompieri sono riusciti a spegnere l'incendio. Sul posto l'autopompa del disataccamento di Desio. Per fortuna non ci sono stati feriti. Al momento non è stata resa nota la causa che ha provocato il rogo.