Forte vento a Monza e in Brianza: alberi caduti in strada e pali abbattuti

Alberi caduti in strada, rami pericolanti, pali dell'illuminazione abbattuti e ponteggi da mettere in sicurezza. A causa del forte vento - con raffiche fino a 60km/h - che ha soffiato dall tardo pomeriggio di venerdì 24 novembre fino alla nottata di sabato 25 sono stati impegnati in numerosi interventi di soccorso sul territorio.

Decine le uscite delle squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza e Brianza. Dalle 20 di venerdì alle 8 di sabato sono stati effettuati oltre trenta interventi di soccorso tecnico urgente, spiegano dal comando dei vigili del fuoco. "Per la maggior parte, si è trattato di alberi pericolanti o caduti su sede stradale e di oggetti pericolanti". Al momento non risultano esserci emergenze o situazioni critiche e "la situazione sembra essere rientra nella normalità".

In seguito all'allerta in codice arancione diramata dalla protezione civile di Regione Lombardia valida fino alla nottata di venerdì 25 novembre a Monza, con una ordinanza contingibile e urgente, il sindaco di Monza Paolo Pilotto aveva disposto la chiusura del parco di Monza, dei Giardini Reali (e della manifestazione Trame di Luce) e dei cimiteri cittadini.