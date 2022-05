Quali sono le vie con più traffico e auto a Monza

Sono circa 50mila i veicoli che nell'ora di punta, ogni giorno, tra le 7.30 e le 8.30 passano dalle strade monzesi. E il dato rappresenta quasi la metà (il 45%) dell’intero traffico veicolare della provincia. Circa diecimila mezzi escono dalla città, in direzione della provincia mentre 40mila sono gli ingressi registrati in direzione del capoluogo brianzolo.

Ma tra le arterie monzesi ci sono alcune strade su cui si indirizza il maggior afflusso di traffico, da viale Lombardia a via Ambrosoli. I dati sono stati presentati nei giorni scorsi durante il convegno ‘Il PUMS si presenta alla città’ organizzato per illustrare il quadro conoscitivo dei contenuti del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, con tutte le informazioni sullo stato attuale del traffico, della mobilità e della sicurezza stradale a Monza con studi effettuati su tutta la rete stradale monzese.

Quali sono le strade con più traffico a Monza

I movimenti interni alla città sono concentrati sugli assi di maggior scorrimento, ma anche in itinerari urbani nel quadrante nord-ovest della città e nel centro: sono queste le aree su cui si dovranno concentrare i principali interventi per la mobilità sostenibile, senza dimenticare che il quadro di riferimento verrà radicalmente migliorato dall’arrivo della metropolitana M5.

L'individuazione dei livelli di criticità consente di programmare le azioni con priorità maggiore, rispetto a quelli che presentano un livello di attenzione più basso. In particolare la congestione maggiore, dove il traffico è in condizioni di “marcia forzata” in orario di punta, si evidenzia al contorno del centro città e di penetrazione da ovest:

- Via Marconi/Viale Fermi a sudest del centro

- Via Aquileia/Viale Campania a sudovest del centro

- Viale Lombardia a ovest del centro - SP527, asse radiale da ovest verso il centro città

- Via Ambrosoli, asse radiale da nordovest verso la SS36

Come spostarsi a Monza senza usare l'auto

L’offerta ferroviaria a Monza conta oltre 300 treni nelle giornate feriali, 239 al sabato e 195 alla domenica. In base ai conteggi ogni treno è mediamente occupato da 61 utenti nel feriale, 30 al sabato e 28 alla domenica. Un passo avanti decisivo sarà realizzato con l’apertura della fermata Monza Est.

Per quanto riguarda il servizio di trasporto pubblico locale su gomma, 21.300 passeggeri (saliti + discesi) utilizzano il bus ogni giorno feriale. Decisamente meno affollati gli autobus del sabato (4.700 utenti) e della domenica (700 viaggiatori).

Oggi Monza ha 14 stazioni di bike sharing, che diventeranno 22 entro l’estate, che vengono utilizzate 2500 volte all’anno; due velostazioni che diventeranno 3 entro il 2022, che garantiranno 370 posti sicuri per le bici; quasi 500 monopattini che vengono utilizzati da una media di 300 utenti al giorno; 80 colonnine per la ricarica delle auto elettriche entro l’anno; il servizio di car sharing eVai, che in pochi capoluoghi lombardi è capillare come a Monza (19 punti di noleggio).

Monza si sta preparando anche all’arrivo della metropolitana.