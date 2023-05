Emergenza maltempo, anche da Monza squadre dei vigili del fuoco partite per l'Emilia Romagna

Sono 71 i vigili del fuoco che da tutta la Lombardia sono partiti per l'Emilia Romagna per soccorrere le persone colpite dall'ondata di maltempo e dall'alluvione. E anche da Monza ci sono state partenze. E' stato attivato il dispositivo di soccorso dei Vigili della Colonna Mobile Regionale in soccorso alla popolazione dell'Emilia Romagna che ha raggiunto anche i territori di Ravenna, Forli-Cesena e Rimini con squadre di personale, 39 mezzi e anche un elicottero per supportare la popolazione colpita dal maltempoe alluvionata.

I pompieri monzesi sono stati destinati alla zona di Ravenna per partecipare alle operazioni di soccorso. "Come accade quando sul territorio nazionale si verificano situazioni di particolare portata e gravità è stata attivata la colonna mobile nazionale del C.N.VV.F. che prevede l'invio sullo scenario dell'evento calamitoso di squadre di soccorso da tutti i Comandi d'Italia. Due soccorritori S.A.F. (speleo alpino fluviale) specializzati nel soccorso Fluviale del Comando di Monza sono stati inviati nell'ambito dell'attivazione della colonna mobile regionale della Lombardia. A disposizione degli operatori è stato inviato anche un gommone pneumatico corredato dell'attrezzatura di soccorso necessaria per operare in ambiente acquatico" hanno spiegato dal comando provinciale di Monza e Brianza.