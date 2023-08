Ciao Stefano, i vigili del fuoco brianzoli piangono l'amato pompiere

“Ciao Stefano, è stato un onore lavorare con te”. È questo uno dei tanti messaggi di cordoglio apparsi sui social dopo l’annuncio della morte, nella giornata di venerdì 25 agosto, di Stefano Bozza, vigile del fuoco operativo nel comando di Monza.

La notizia è apparsa nel primo pomeriggio sui social. Bozza, molto amato e stimato dai colleghi, si è spento nella giornata di venerdì 25 agosto. Increduli gli amici, i colleghi, i compagni di tanti servizi che proprio in queste ore stanno riempiendo i social di ricordi e di aneddoti di Stefano descritto, non solo come uno stimato vigile del fuoco che amava profondamente il suo lavoro, ma anche come uno straordinario collega. Tante le dimostrazioni di affetto e di vicinanza anche ai suoi familiari.