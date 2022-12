Emergenza sorriso, la missione speciale dei vigili del fuoco: in ospedale coi doni per i bimbi malati

"Il pompiere paura non ne ha". E a Monza i vigili del fuoco hanno anche un cuore grande. Missione speciale lunedì 12 dicembre per i vigili del fuoco monzesi che hanno fatto visita al centro Maria Letizia Verga di Monza, la struttura specializzata in diagnosi e cura oncologica pediatrica. Una giornata indimenticabile per i piccoli degenti che hanno visto arrivare una delegazione di pompieri in divisa, carichi di regali. Un piccolo pensiero per regalare un po' di magia per l'attesa del Natale anche ai piccoli che lottano ogni giorno contro la malattia, in un letto d'ospedale.

Lunedì per i vigili del fuoco l'emergenza era il sorriso. E sono stati tanti quelli che hanno fatto capolino sul viso dei piccoli e non solo. Ai vigili del fuoco, per ringraziarli della visita, del tempo trascorso insieme e dei doni qualcuno ha regalato un disegno: "Grazie" si legge a chiare lettere vicino a due figure con accanto un cuoricino. "Come ogni anno, oggi hanno portato i regali di Natale al Centro...tra una partita di biliardino e l'altra. Il coraggio è il loro mestiere, ma oggi il coraggio più grande glielo hanno insegnato i nostri bambini e ragazzi" hanno scritto dal centro Maria Letizia Verga per ringraziare l'organizzazione.