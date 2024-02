I due ragazzi che tentano di rapinare un 27enne sul treno e poi scappano in pullman

Hanno provato a rapinare un ragazzo in treno ma sono scappati grazie al tempestivo intervento di un passeggero. Scesi di corsa dal vagone si sono diretti alla fermata degli autobus, sono saliti sul pullman ma dopo poco il mezzo è stato fermato dai carabinieri e i due presunti rapinatori sono stati portati in caserma con l’accusa di tentata rapina in concorso.

Il fatto è accaduto dopo le 19 di giovedì 15 febbraio a Villasanta. Da quanto riferiscono i carabinieri due ragazzi - un 29enne della provincia di Pavia e un 18enne di Monza – avrebbero tentato di rapinare un brianzolo di 27 anni. Il giovane stava viaggiando sul treno regionale proveniente da Bergamo e diretto a Milano quando sarebbe stato avvicinato dai due ragazzi a volto scoperto che gli avrebbero intimato di consegnare soldi e portafoglio. Il 27enne si è opposto e a quel punto i due presunti rapinatori avrebbero iniziato a prenderlo a calci e pugni e nel frattempo avrebbero tentato di rubargli il cellulare. Intanto la vittima ha iniziato a gridare e in suo aiuto è arrivato un passeggero che è riuscito a mettere in fuga il 29enne e il 18enne. I due giovani sono scesi alla stazione di Arcore e sono scappati. Anche la vittima è scesa ad Arcore e ha subito allertato le forze dell’ordine. Sul posto è arrivata una gazzella del Radiomobile. Il 27enne ha descritto ai militari i due giovani, specificando che erano saliti sul pullman in partenza dalla stazione di Arcore e diretto al capolinea di Monza San Fruttuoso. I carabinieri hanno inseguito il pullman e sono riusciti a fermarlo a Villasanta.

Saliti a bordo i militari hanno riconosciuto e fermato i due ragazzi che sono stati portati in caserma a Monza dove, al termine delle formalità di rito, sono stati arrestati per tentata rapina e, su disposizione del pubblico ministero di turno, sono stati trasferiti alla casa circondariale di Monza in attesa del giudizio di convalida da parte del giudice per le indagini preliminari. La vittima invece è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza da dove è stata dimessa con una prognosi di 15 giorni.