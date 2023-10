"Dammi 3mila euro per il pacco che ha comprato tua figlia, altrimenti ti mando i carabinieri"

“Buongiorno, alla posta di Villasanta è arrivato il pacco che ha ordinato sua figlia. Venga a ritirarlo e a saldare il conto. Sua figlia ha dato un anticipo, ma servono ancora 3mila euro. Se non li ha, porti pure gli ori che ha in casa che vanno bene ugualmente. Altrimenti saremo costretti a mandarle subito l’ufficiale giudiziario e i carabinieri”.

Questa la telefonata che nei giorni scorsi ha ricevuto una donna di 80 anni che abita a Villasanta. La donna, allarmata, non si è subito resa conto che dall’altra parte della cornetta c’era un truffatore che aveva fatto leva sulla sua agitazione minacciandola di mandarle l'ufficiale giudiziario e i carabinieri qualora non avesse saldato il debito in poche ore. “Sappiamo che sua figlia in questo momento è al lavoro - hanno continuato -. È necessario che lei venga velocemente a saldare il conto e a ritirare il pacco”.

Durante la telefonata il truffatore ha fornito alla donna altre informazioni precise sulla sua famiglia, tanto che pensava davvero che si trattasse di un acquisto che la figlia aveva fatto senza avvertirla. Nel frattempo i truffatori si sono fatti dare anche il numero di cellulare del marito della donna e poco dopo è arrivata la telefonata: un sottofondo chiassoso, dove la donna ha intuito solo una voce femminile che le sembrava quella della figlia che la invitava ad andare in Posta a pagare.Fortunatamente la coppia non ci è cascata. La donna è rimasta al telefono, mentre il marito è andato dalla vicina che, presa la cornetta in mano e capendo che si trattava di una truffa, ha riattaccato intimando che avrebbe chiamato i carabinieri. Come sempre l’invito è a non fornire dati sensibili e al primo dubbio interrompere la telefonata e contattare 112.