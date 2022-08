I volontari brianzoli che spengono gli incendi in Sicilia

Dalla Brianza in trasferta in Sicilia per spegnere le fiamme. Un'estate di lavoro per quattro volontari della protezione civile attività antincendio boschivo del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea. In queste settimane si sono recati in Sicilia dove stanno dando una mano ai vigili del fuoco e ai volontari impegnati a spegnere gli incendi. Siccità e canicola di questa torrida estate stanno provocando molti roghi in Sicilia, e l'arrivo dei volontari brianzoli è stato accolto a braccia aperte.

La squadra - capitanata da Gianmarco Bartesaghi - è formata da Gianni Lucchini, Giorgio Fontana e Paolo Ventura ed è di stanza a Piazza Armerina in provincia di Enna. Sabato è previsto l’avvicendamento con una seconda squadra di volontari. Fin dai primi giorni la squadra brianzola è stata impegnata a spegnere principi di incendio in aree sensibili. "Un lavoro di grande collaborazione tra i volontari lombardi e quelli siciliani", fanno sapere dal Parco delle Groane.

Anche in Brianza queste sono settimane di intenso lavoro per i vigili del fuoco e per i volontari. Numerosi gli incendi divampati, sia nelle zone sensibili che negli appartamenti. Tanti gli ettari di terreno andati a fuoco, anche all'interno del Parco delle Groane. L'ultimo incendio a Seveso, dove sono andati in fumo 200 metri quadrati. Solo grazie al tempestivo intervento dei soccorritori le fiamme non hanno raggiunto la vicina discarica e la colonia felina. Settimana scorsa a Monza, per motivi ancora al vaglio degli inquirenti, è stato avvolto dalle fiamme anche un appartamento al settimo piano di una palazzina. I proprietari non sono riusciti a salvare nulla.