Writer scatenati nella sede del Cral del comune

Hanno scambiato i muri della sede del Cral del comune di Monza per una tela, imbrattandoli. Con scritte e tag all'esterno della struttura che si trova nell'area dell’ex Macello. La denuncia arriva da Gianni Romano, presidente del Cral, che scoperta l'azione vandalica ha ribadito al comune la necessità di riaccendere subito i lampioni che illuminano, non solo l'ingresso della sede, ma anche l'area circostante.

"La luce - spiega a MonzaToday - come si sa è un deterrente per allontanare i malintenzionati. Purtroppo non è la prima volta che nella nostra sede si sono verificate intrusioni. Durante il periodo del covid era già successo, con persone che si erano accampate. Poi, fortunatamente, quando abbiamo potuto riprendere l'attività questi episodi non si sono più ripetuti". Fino all'altra notte quando qualcuno intrufolandosi (probabilmente dalle reti che sono state tagliate) è riuscito ad agire indisturbato imbrattando i muri della sede del Cral.

"Ho già allertato il sindaco Paolo Pilotto, il vicesindaco Egidio Longoni e l'assessore ai Lavori Pubblici Marco Lamperti chiedendo di intervenire facendo riaccendere le tre luci esterne - ha proseguito -. L'area ha bisogno di un intervento di manutenzione. Noi non possiamo cambiare le lampadine: sono poste molto in alto ed è necessario l'intervento della ditta con l'apposita scala. Purtroppo le incursioni sono all'ordine del giorno, proprio come mi hanno confermato anche alcuni residenti che dalle finestre delle loro abitazioni vedono giovani scavalcare ed entrare nell'area bivaccando e spesso lasciando il giorno dopo tutto sporco". Romano sollecita, non solo la riaccensione delle luci, ma anche la sistemazione del cancello elettronico ormai fuori uso da tempo. "In questo modo sarebbero più agevoli e anche più frequenti i passaggi della polizia locale - conclude -. Come Cral, giustamente, paghiamo l'affitto della sede. Ma ci dispiace vederla danneggiata e ci auguriamo in un rapido intervento. La sistemazione delle luci garantirebbe sicurezza e questa estate ci permetterebbe anche di organizzare qualche evento all'aperto".