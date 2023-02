Non apre la porta ai vicini, donna trovata morta in casa a Concorezzo

Una perdita d'acqua sul soffitto e l'urgenza di contattare la vicina. Ma la donna era morta. E forsa da qualche giorno. E' stato scoperto così, a Concorezzo, in Brianza, venerdì mattina il decesso di una donna di 66 anni. Una morte che, al momento, pare riconducibile a cause naturali, forse un malore.

In via De Amicis venerdì mattina, poco prima delle 9, sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e i carabinieri della compagnia di Vimercate. L'allarme è scattata dopo la segnalazione di alcuni vicini che avrebbero avuto necessità di contattare la donna che, secondo quanto emerso, abitava nell'appartamento da sola. La signora però non rispondeva e non ha aperto la porta. Poi, una volta all'interno dell'appartamento, i soccorritori hanno fatto la tragica scoperta. Forse a stroncare la donna potrebbe essere stato un malore fata e saranno gli accertamenti a chiarire le circostanze e le cause del decesso.