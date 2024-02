Oggi a Monza apre un nuovo supermercato

Inaugura oggi, giovedì 15 febbraio, a Monza il nuovo supermercato Aldi. Cinque mesi di lavori per costruire, in via Bettola all'angolo con via Borgazzi, il nuovo punto vendita a insegna Aldi in città. E’ il decimo supermercato Aldi della provincia di Monza e Brianza.

Dove si trova il nuovo discount Aldi a Monza

Il nuovo negozio sorge in un’area precedentemente adibita per gran parte ad usi industriali e inutilizzata da anni, con una superficie di vendita di 755 mq. I lavori di riqualificazione, durati circa cinque mesi, hanno previsto l’adeguamento dei marciapiedi perimetrali all’area e la piantumazione di circa 50 alberi e arbusti. Certificato con classe energetica A3, il punto vendita è dotato di un impianto fotovoltaico con una portata di 84 kWp. A disposizione dei clienti anche 66 posti auto gratuiti, di cui 2 dedicati ai disabili e 2 alle donne in attesa o ai neogenitori.

Orari e informazioni

Aperto dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 21:00 e la domenica dalle ore 8:30 alle 20:30. La nuova apertura di Monza consolida la presenza di ALDI nella provincia di Monza e Brianza, dove ora sono 10 i punti vendita inaugurati, portando a quota 62 gli store in Lombardia. Sono state 13 le nuove opportunità lavorative create da Aldi a Monza, per un totale di 1.006 collaboratori nella regione. L’azienda raggiunge così il traguardo dei 178 negozi in Italia, per un totale di 3.112 persone impiegate, proseguendo il piano di espansione nel Nord e portando nuovo impulso all’economia e all’occupazione locale.