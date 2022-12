La catena di supermercati che cerca giovani da assumere: "Ma non ne troviamo"

La catena ‘Supermercati il Gigante’ (gruppo Selex) festeggia i cinquant’anni. Ed è sempre alla ricerca di personale. Il primo punto vendita fu aperto a Sesto San Giovanni nel 1972, alle porte di Monza. Oggi il gruppo della Grande Distribuzione del presidente e fondatore Giancarlo Panizza è presente in Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna con 20 ipermercati, 27 superstore e 14 supermercati. Dà lavoro complessivamente a 5.000 persone (fatturato complessivo oltre 1 miliardo di euro).

Il ‘Gigante’ per tutto dicembre celebrerà il suo compleanno con iniziative speciali e con il sorteggio di moltissimi premi, tra cui una Tesla Model 3. Giancarlo Panizza oggi ha 90 anni e con sua moglie e i suoi figli continua a vivere la sua azienda con lo stesso impegno che, da una piccola bottega di periferia, gli hanno permesso di arrivare fin qui. “Passione e ‘rigore’ - spiega il patron Giancarlo Panizza - sono elementi dai quali non si può prescindere. Senza l’orgoglio d’appartenenza e l’attenzione anche per i dettagli, non si raggiungono i traguardi prefissati. Il nostro imperativo è offrire ai clienti qualità e convenienza. Mai come oggi, con la crisi economica, questo binomio diventa fondamentale”. “Non si trova mano d’opera. Abbiamo sempre puntato sulle nuove generazioni e sulla specializzazione - conclude Giancarlo Panizza - e possiamo dire che moltissimi dei nostri attuali dipendenti sono cresciuti con noi. Contattateci per capire se la nostra proposta è di vostro gradimento”.

"Cerchiamo giovani da assumere"

“AAA cercasi giovani da avviare alle professioni del settore della Grande Distribuzione”. Specialisti di reparto, addetti alla vendita, studenti universitari che vogliono mettersi a disposizione nei week end. Anche senza esperienza professionale. Così può essere riassunta, in estrema sintesi, la proposta lanciata dai ‘Il Gigante‘. Una proposta mirata ad offrire a ragazze e ragazzi, compresi tra i 20 e i 35 anni, la possibilità di iniziare un percorso lavorativo in vari ambiti di questo comparto. L’appello dei ‘Supermercati Il Gigante’ si rivolge anche macellai, salumieri, panettieri, pasticcieri e cuochi. “Anche nel nostro settore, come in altri ambiti produttivi - spiega ancora Panizza - fatichiamo a trovare personale. Considerando la crisi che sta riguardando il nostro Paese e più in generale tutto il panorama internazionale, tutto ciò sembra un paradosso, ma è così. Da qui l’appello ai nostri giovani in cerca di un’occupazione che, consultando il nostro sito internet, possono provare un’esperienza con un’azienda solida da sempre concentrata sulle nuove generazioni con spirito positivo e propositivo”. Qui per inviare cv.