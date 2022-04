Caro bollette, arrivano 300 euro per aiutare i commercianti

Un contributo, importante, per aiutare i commercianti a pagare le bollette. I lavoratori monzesi del terziario potranno ricevere un bonus fino a 300 euro per pagare le bollette. Tutto merito dell'accordo tra Confcommercio Milano e le organizzazioni sindacali dei lavoratori Filcams Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, che si legge in una nota dell'associazione delle imprese "hanno sottoscritto un verbale di accordo per l’assunzione immediata di un’iniziativa di carattere straordinario per sostenere i maggiori costi energetici a carico delle lavoratrici e dei lavoratori".

Si aumenta il potere d'acquisto delle imprese

"Considerata l’attuale situazione di crisi internazionale derivante dalla guerra in Ucraina con i concreti rischi per la ripresa economica, le parti sociali si sono fatte portavoce delle istanze per rafforzare il potere d’acquisto dei dipendenti delle imprese", hanno chiarito da Confcommercio. Le "parti sociali, responsabilmente, in considerazione dei rincari, hanno perciò dato mandato agli organismi direttivi degli enti Bilaterali di predisporre un avviso per l’erogazione di un contributo per il caro energia". Un contributo che dovrebbe arrivare fino a 300 euro per ogni lavoratore.

"L’iniziativa, che riguarderà in tempi brevi il territorio di Milano e Monza Brianza, valorizza il dialogo tra le parti sociali e conferma il ruolo centrale degli enti bilaterali in materia di welfare", hanno rimarcato dall'associazione, ricordando poi tutte le misure già prese durante l'emergenza covid, dalla "erogazione in favore di aziende e lavoratori in un contributo per emergenza sanitaria" fino al "contributo per la genitorialità" passando per "il sostegno agli oneri di frequenza centri estivi e il contributo per i costi tragitto casa lavoro".