Un supermercato che già c’era ma per certi versi tutto nuovo: cambio di insegna, una nuova veste grafica e novità nell’assortimento. La rivoluzione Unes tocca anche la Brianza. E in particolare Vimercate. Prosegue l’attività di rebranding avviata a novembre dalla catena della grande distribuzione organizzata.

A marzo, tre punti vendita “U2 Supermercato” – a Vimercate (MB), Garbagnate (MI) e Moncalvo (AT) – diventano “Unes”: un’unica insegna, con una sola e rinnovata politica commerciale e il nuovo pay-off “Vicini di spesa”, per affermarsi come punto di riferimento per la spesa quotidiana sotto casa, focalizzando l’offerta su convenienza, qualità ed un’esperienza d’acquisto davvero su misura. Durante l'operazione di cambio insegna e di riorganizzazione dei reparti il punto vendita è sempre rimasto aperto al pubblico, senza alcun periodo di chiusura o sospensione del servizio.

Le novità del supermercato

Il rebranding prevede un nuovo look dei punti vendita: non solo cambio di insegna, ma anche una migliore esperienza di spesa sia in termini di assortimento che di funzionalità, con l’obiettivo di rispondere alle esigenze dei clienti. Il punto vendita adesso na nuova veste grafica e un restyling degli spazi, con nuovi reparti surgelati e freschi, in grado di offrire una vasta selezione di frutta e verdura di stagione, e reparti serviti, dove ogni giorno i clienti possono trovare un ricco assortimento di salumi, formaggi, pane fresco e gustosi piatti pronti.