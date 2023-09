Macchinisti, infermieri, addetti alla grande distribuzione ed esperti di intelligenza artificiale: centinaia di offerte di lavoro in Brianza

Tante opportunità per chi, in Brianza, è alla ricerca di un posto di lavoro. Nel settore sanitario si cercano 130 infermieri. La ricerca dell'azienda sociosanitaria territoriale Lariana che ha indetto un concorso per assumere 130 professionisti. L'Asst Lariana, gestisce tra gli altri l'ospedale Sant'Anna di Como e l'ospedale di Erba, a poca distanza dalla Brianza. Il termine per la presentazione delle domande è il 12 ottobre. Tra i requisiti richiesti la laurea in infermieristica o diploma universitario di infermiere, iscrizione all'albo professionale. Nell'ambito del concorso i candidati si dovranno sottoporre a una prova scritta, una prova pratica e una orale. La prima prova è in programma martedì 24 ottobre. Qui è possibile prendere visione del bando completo e delle modalità e dei termini di inoltro della candidatura.

Ma non solo. Si cercano lavoratori anche nella grande distribuzione. In vista dell’apertura di uno store Iperal a Vedano al Lambro il 5 ottobre si terrà un job day nel municipio del comune brianzolo. Iperal, spiegano dal municipio, "si è resa disponibile e ha organizzato un apposita selezione al fine di incontrare, conoscere e reclutare i nuovi collaboratori da impiegare nel punto vendita di Vedano al Lambro. La giornata è dedicata a professionisti del settore, interessati a rimettersi in gioco con una nuova possibilità d’impiego, e a candidati anche senza esperienza, alla ricerca di una prima esperienza lavorativa". La giornata dedicata alla selezione è fissata per giovedì 5 ottobre dalle 9.30 alle 16.30 presso la Sala della Cultura. La procedura, per gli interessati rispondenti ai requisiti, prevede la consegna del proprio curriculum in busta chiusa nell’urna Iperal dedicata entro il 3 ottobre al primo piano del comune di Vedano (Atrio ufficio anagrafe). Gli interessati poi potranno presentarsi giovedì 5 ottobre dalle 9.30 alle 16.30 nella Sala della Cultura per un colloquio conoscitivo. "L’appuntamento è aperto a tutti coloro, residenti nel comune di Vedano al Lambro, che aspirano a entrare nella famiglia di Iperal" concludono dal comune.

Anche Trenord cerca personale: si cercano futuri macchinisti. È possibile inviare la propria candidatura entro il 24 settembre alle ore 15. Per partecipare alla selezione è necessario essere in possesso di un diploma quinquennale di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o o di una laurea nel medesimo ambito e avere una conoscenza della lingua italiana madrelingua o certificata B1. Saranno valutate positivamente esperienze pregresse di almeno due anni nel settore tecnico e la residenza in Lombardia. Una volta completata la fase di selezione, i candidati dovranno effettuare una visita medica di idoneità, grazie alla quale potranno accedere al percorso di formazione. Tutti i dettagli sul sito Trenord nella pagina “Lavora con noi”.

Infine Olidata - società di consulenza tecnologica e di integrazione di sistemi, con sede anche a Vimercate - è alla ricerca di professionisti del settore big data e intelligenza artificiale. “Le nuove risorse” spiegano dalla società “avranno modo di confrontarsi con un ambiente di lavoro stimolante, in cui sarà possibile crescere professionalmente e contribuire allo sviluppo continuo di Olidata”.