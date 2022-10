Nato in Brianza il progetto che ha fatto scrivere la nuova legge

Tutto è iniziato tre anni fa. Tutto è nato dall'entusiasmo e dall'impegno di un papà di Muggiò che ha deciso di scendere in campo per donare un futuro di autonomia e di dignità ai ragazzi come il suo Leo. La tenacia di questo genitore adesso è diventata una legge. Venerdì 7 ottobre il ministro del Lavoro Andrea Orlando e quello dell'Economia Daniele Franco hanno firmato il decreto attuativo per le norme sulle start up sociali.

Un legge che arriva dalla Brianza, da Nico Acampora, papà di Leo (bambino autistico) ma soprattutto ideatore di Pizzaut, la prima pizzeria in Italia gestita da ragazzi autistici. A dicembre 2021 erano state approvate in Senato le norme per far assumere le persone autistiche. Un emendamento presentato dal senatore milanese Eugenio Comincini e sottoscritto da esponenti di diversi schieramenti politici

Un risultato frutto di tre anni di lavoro con politici, commercialisti e associazioni. "Un grande sforzo che ha prodotto qualcosa di valore per l'Italia intera, che proietta la nostra Nazione in avanti rispetto al diritto al lavoro delle persone autistiche e che offre più dignità alle persone autistiche e alle loro famiglie - commenta Nico Acampora -. Norma ispirata da PizzAut e da altre realtà, norma che aumenterà le occasioni di inclusione lavorativa per le persone autistiche e che porta con sé delle novità assolute come la sospensione della pensione in caso di assunzione (fino a ieri veniva persa) oltre che importanti agevolazioni fiscali per l'azienda che assume e per chi viene assunto. Più aziende che possono assumere più persone".

Un grande risultato che in questi anni ha visto la collaborazione (bipartisan) di numerosi politici con l'unico obiettivo di garantire un futuro lavorativo a persone che, fino ad oggi, erano state escluse dal mondo del lavoro pur avendo tutte le carte in regola (previa un'adeguata formazione) per fornire un importante contributo alla collettività. "Sognare e lottare per i propri sogni è rivoluzionario", aggiunge Acampora che in questi anni non ha mai smesso di lottare per raggiungere il suo obiettivo, certo che la lotta per i diritti delle persone non ha bandiera e non ha colore politico.

Il provvedimento riconosce importanti sgravi fiscali e contributivi alle imprese innovative che assumono, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, lavoratori con disturbo dello spettro autistico, nella misura di due terzi del personale. Non solo: saranno esenti per 5 anni dall’imposta sul reddito e dall’IRAP ed inoltre sarà concesso per un triennio un incentivo previdenziale nella misura del 70% della retribuzione mensile lorda dei lavoratori autistici. Per questi ultimi, la retribuzione non concorrerà alla formazione del loro reddito imponibile e per il periodo di lavoro avranno diritto alla contribuzione pensionistica figurativa.