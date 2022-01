Vimercate, il futuro dell'ex Ibm tra dubbi e progetti

L'area dell'ex Ibm, a Vimercate, si prepara a cambiare volto e l'amministrazione comunale è al lavoro per un progetto di riqualificazione che prosegue da tempo e coinvolgerà anche l'azienda tedesca Progroup, leader nel settore del cartone. Giovedì a Vimercate, in municipio, si è tenuto un incontro tra il sindaco Francesco Cereda, la vicesindaco Mariasole Mascia, e i rappresentanti dell’azienda con il suo Fondatore e Presidente Jurgen Heindl e i dirigenti Vejn Sredic e Cristiano Pessina.

Al centro della riunione la discussione delle prossime tappe per lo sviluppo e riconversione dell'area in cui l'azienda intende costruire lo stabilimento per l'assemblaggio di formati in cartone ondulato. Però sul futuro dell'area a pesare sono le ombre del passato e delle vicende giudiziarie che hanno visto infrangersi il sogno della Silicon Valley brianzola dopo il fallimento Bames e Sem. Una storia triste che non è fatta solo di numeri ma anche di volti: quelli dei lavoratori coinvolti e delle loro famiglie. E a sollevare dubbi sui progetti futuri dell'area è stato Gigi Redaelli, ex Segretario Generale Fim Cisl Monza e Brianza che è al fianco dei lavoratori dell'ex Bames e Sem nel processo per bancarotta fraudolenta.

Progroup punta a realizzare in Brianza un progetto sostenibile e a lungo termine - spiegano da Palazzo Trotti - che possa offrire opportunità di crescita alla comunità di Vimercate e all'indotto circostante. E l'insediamento potrebbe aprire la strada alla creazione di 200 nuovi posti di lavoro. Ma il progetto - ancora tutto in fieri e con un accordo da raggiungere - non convince tutti. E Redaelli ha indirizzato al sindaco, all'amministrazione comunale, all'azienda e alle istituzioni del territorio una lettera aperta, sollevando alcune perplessità.

La lettera e i dubbi