La tabaccheria fortunata di Monza: vincite per 147mila euro in un giorno

Oltre 147mila euro di fortunato bottino. Sabato 26 novembre per i giocatori che hanno puntato sul Superenalotto con le quote del sistema Mille Bolle Blu acquistate dalla rivendita è stata una giornata baciata dalla fortuna. Ammonta a 147.244, 08 euro il montepremi complessivo vinto dai giocatori. A renderlo noto è stata la stessa rivendita Peveri di via Goldoni, a Monza.

"Congratulazioni ai nostri fortunati clienti che per il concorso di sabato 26 novembre hanno acquistato il sistema Bolle Blu realizzando quattro cinque, 40 quattro, cento tre e 155 due". Un montepremi totale che ha superato appunto i 147mila euro. "Abbiamo acquistato 10 quote da 24 euro dalla bacheca dei sistemi nazionale di un sistema Mille Bolle Blu" spiega il titolare. Il montepremi, diviso per quota, ammonta a circa 1402 euro a testa per i fortunati.