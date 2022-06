Torna il cinema sotto le stelle: tutti i film in cartellone

Con l'estate torna uno degli appuntamenti più gettonati e graditi dai villasantesi (ma non solo): il cinema sotto le stelle. L'ammininistrazione comunale di Villasanta ha organizzato la tradizionale kermesse "Cinema in Villa": un ricco cartellone di titoli scelti dal cinema Astrolabio per rivivere la magia del grande schermo nella suggestiva cornice del cortile di Villa Camperio.

Le proiezioni inizieranno alle 21.30, il biglietto di ingresso costa 5 euro e per gli appassionati c’è anche la formula dell’abbonamento da 5 ingressi per 15 euro. Anche quest’anno la proposta si arricchisce con l’attivazione del servizio bar durante le proiezioni.

“Visto il buon esito del Cinema in Villa negli anni passati, riproponiamo questa rassegna, curata da Astrolabio - commenta l'assessore alla Cultura Adele Fagnani -. Il programma è molto ricco e prevede anche l’omaggio a Pasolini al quale tengo particolarmente. Siamo convinti, anche in base alla risposta della comunità, che questa iniziativa sia una buona occasione di svago per Villasanta, in particolare per chi non ha l’occasione di andare in vacanza”.

Ecco tutti i titoli in programma

27 giugno: Lunana il villaggio alla fine del mondo

29 giugno: Il bambino nascosto

2 luglio: Troppo cattivi

4 luglio: Il ritratto del duca

6 luglio: C'Mon C'Mon

9 luglio: Top Gun Maverik

11 luglio Belfast

13 luglio: Noi due

16 luglio: Spider man no way home

18 luglio: Nowhere special una storia d'amore

20 luglio: Alcarras l'ultimo raccolto

23 luglio: Lightyear la vera storia di Buzz

25 luglio: Ali e Ava storia di un incontro

27 luglio: Nostalgia

30 luglio: Elvis

1 agosto: Italia K2 - Riprese di Mario Fantin

3 agosto: Mamma Roma

6 agosto: Madres Paralelas

8 agosto: La signora delle rose

10 agosto: Piccolo corpo

13 agosto: Finale a sorpresa

15 agosto: 7 donne e un mistero (Ingresso gratuito)

17 agosto: Un figlio

20 agosto: Il capo perfetto

22 agosto: Sotto le stelle di Parigi

24 agosto: Marcel!

27 agosto: Il matrimonio di Rosa

29 agosto: Tra due mondi

31 agosto: Il Vangelo secondo Matteo