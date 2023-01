Le 3 cose da non perdere nel weekend a Monza e dintorni

Il fuoco che brucia come simbolo di rinascita nel freddo della notte d'inverno, i sapori della tradizione e l'ultimo fine settimana per ammirare una delle mostre più belle approdate in città nell'ultimo periodo. Queste le proposte per il weekend che abbiamo selezionato per voi a Monza e dintorni da venerdì 27 a domenica 29 gennaio.

Falò e risotto: il rogo della giubiana

Torna l'appuntamento con la tradizione a Seregno. La Giubiana brucerà nuovamente nel cuore dell’inverno sabato 28 gennaio. E per l'ccasione l'associazione Madonna della Campagna di Seregno ha organizzato un appuntamento goloso con il risotto alla luganega e la baby dance per i più piccoli. La leggenda narra che la strega Giubiana viveva nel buio di un bosco e si cibava di bambini fino a quando le tesero una trappola con un succulento piatto di risotto giallo, che mangio così voracemente da non accorgersi dell’arrivo della luce del sole che la bruciò all’istante. Il rogo della giubiana è previsto anche a Giussano, sabato 28 gennaio presso il laghetto. La "caccia" alla strega con pentole e tamburi e poi il rogo e la festa con il risotto alla luganega. Anche a Verano Brianza si celebra la tradizione con il rogo della Giubiana. Appuntamento domenica 29 dicembre con il ritrovo in piazza Mercato e la caccia alla giubiana. Alle 17 è in programma il corteo in centro paese.

Ultimo weekend per Keith Haring a Monza

Ultimo weekend a Monza per vedere la mostra "Keith Haring. Radiant Vision" nell’Orangerie della Villa Reale. Oltre 100 opere del più celebre artista pop degli anni ’80, provenienti da una collezione privata, tra litografie, serigrafie, disegni su carta e manifesti, illustrano l’intero arco della breve ma prolifica carriera di Haring, esaminando diversi aspetti della vita e della produzione dell’artista, tra cui i disegni in metropolitana e la street art, le mostre in alcune delle più famose gallerie di New York, il Pop Shop e il suo lavoro commerciale.

Polenta e cotoletta, le sagre vicino a Monza

Polenta in tutte le salse e in dieci versioni diverse. Con cinghiale, brasato, polenta accompagnata dalla “cavalina”, dal cotechino, dal merluzzo fritto, dalla raspadura, dalla salsiccia, dal gorgonzola o dai funghi. Questo e altro si può trovare alla sagra della polenta in programma nel weekend da venerdì 27 a domenica 29 gennaio a San Donato Milanese.

A Legnano invece è tempo di sagra della cotoletta. Appuntamento presso la Contrada San Domenico da venerdì 27 a domenica 29 gennaio 2023. "E' il sogno proibito di tutti, specialmente i più golosi di piatti della grande tradizione lombarda! Per questo fa il suo trionfale ritorno dopo il grande successo della prima edizione la sagra con una vera specialità a cui è davvero impossibile resistere. La mitica Cotoletta alla Milanese sta per tornare alla Contrada San Domenico di Legnano, in un ambiente al coperto, caldo e accogliente, con tante sorprese per rendere questo weekend davvero speciale" annunciano gli organizzatori.