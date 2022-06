Dove fare sport gratis (e con i campioni) nel weekend

Monza nel fine settimana si trasforma in una grande palestra all'aperto. Dopo due anni di stop torna il Festival dello Sport organizzato dall'Unione delle società sportive di Monza e Brianza. Location, come è ormai tradizione, l'Autodromo di Monza.

Un appuntamento da non perdere per gli sportivi. Un'occasione per le associazione del territorio per farsi conoscere e, perché no, reclutare nuovi atleti e magari futuri campioni. Sabato 4 e domenica 5 giugno il Tempio della Velocità si trasformerà in un grande campus sportivo. Sabato dalle 8.30 alle 18, e domenica dalle 8 alle 18 ci sarà solo l'imbarazzo della scelta. Ben settemila atleti del territorio, che si divideranno nelle quaranta discipline in programma, trasformando per due giorni il Tempio della Velocità nel più grande villaggio sportivo monzese con personale e istruttori qualificati ai quali chiedere consigli e con i quali provare le discipline.

Per i partecipanti, sarà possibile provare, tra gli altri, il softair, l’ippica, la scherma, il pattinaggio e sport più diffusi come calcio, basket, pallavolo e tennis. Non mancheranno poi spazi dedicati all’arte e alla manualità, con discipline quali l’automodellismo e il modellismo ferroviario, e giochi di strategia, come la dama. Nel corso dell’evento, sono in programma anche il 90esimo Trofeo Medaglia d’Oro Città di Monza, il 45esimo Trofeo Schiatti di ciclismo, una gara del Campionato Italiano Freestyle FISR di rollerblade e altre competizioni federali giovanili sulle due ruote. Per i centauri da non perdere il ritrovo del Registro storico Gilera.

Il pubblico potrà seguire l’evento dal vivo accedendo gratuitamente ai paddock del Circuito. Ulteriori informazioni sulle modalità di partecipazione all’evento sono disponibili sul sito da cui si potranno anche scaricare i programmi delle due giornate e iscriversi per accedere alla manifestazione.