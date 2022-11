Al via il market di Tikitaka la rede solidale di fondazione Monza e Brianza

La rete Tikitaka della fondazione della comunità di Monza e Brianza ha iniziato, quest’anno, a pensare al Natale con largo anticipo. L’obiettivo è stato quello di coinvolgere le realtà della rete nell’ideazione di una proposta in grado di dare risalto alle creazioni abitualmente realizzate nei diversi ambiti di attività e di competenza – dalla pasticceria e dalla panetteria ai gioielli e ai piccoli manufatti artigianali – affiancandole ai prodotti già esistenti a marchio Tikitaka.Le cooperative sociali l’Iride di Monza, la rosa blu di Ronco Briantino, il brugo di Brugherio e la bottega di fondazione Stefania di Lissone sono state tra le prime a raccogliere l’invito e si sono messe al lavoro per offrire la possibilità di indirizzarsi nella scelta di regali che possano sostenere le numerose attività promosse dalla rete nel territorio della provincia di Monza e Brianza.

Un market a Monza



Il tikimarket di Natale sarà allestito allo spazio Rosmini di Monza, uno dei luoghi in cui la rete vive e cresce. Aprirà il 2 dicembre, venerdì, alle 15 e fino alle 18 grazie all’aiuto dei ragazzi de la nuova famiglia di Monza, che presteranno servizio negli stessi orari anche i venerdì successivi. Il lunedì e il giovedì mattina, dalle 10 alle 13, saranno i ragazzi del Brugo di Brugherio ad accogliere i visitatori. Grazie ai volontari della Rete il mercatino sarà aperto nelle giornate di sabato 3, 10 e 17 dicembre dalle 10 alle 18. Le creazioni in legno dell’Iride si affiancheranno ai portachiavi e alle collane della Bottega di Lissone e ai portafoto del Brugo, mentre i più golosi potranno fare incetta dei biscotti della Rosa Blu. Torna anche la birra di TikiTaka, realizzata artigianalmente dal birrificio Alma di Monza: oltre alla bionda e alla rossa lanciate quest’estate, in esclusiva anche un’edizione speziata natalizia. Non mancheranno poi i classici gadget TikiTaka, come gli zainetti in cotone e le magliette.