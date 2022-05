A Monza cani e gatti si mettono in posa per il Ciotola day: la foto del tuo peloso per aiutare Enpa

Dopo i successi delle scorse edizioni, torna al rifugio di Monza la simpatica manifestazione benefica FotoCiotola Day.

Nata dal desiderio della fotografa ritrattista Claudia Rocchini di sostenere le attività dei rifugi per animali tramite raccolte alimentari, l’iniziativa vanta la collaborazione di Foto Tecnica Trentani, Sony Italia, EIZO, EIZO Academy, Profoto, PM Studio News e la rivista FOTO Cult.

Modelli per un giorno

Come funziona? Domenica 29 maggio dalle ore 9,30 – previo appuntamento e fino a esaurimento posti – vi potrete recare al rifugio di Monza in via San Damiano 21 con il vostro pet (cane, gatto, coniglio o altro) per usufruire del servizio fotografico professionale di 15 minuti offerto da Claudia Rocchini e di una stampa dell’animale 15×20cm offerta da HYPERLINK "https://foto-tecnica-industriale-trentani.business.site/" \t "_blank"Foto Tecnica Trentani di Pavia.

Ai partecipanti è solo richiesto di portare all’appuntamento cibo per animali del valore di almeno €25 che sarà donato a ENPA Monza e Brianza. In fondo trovate un elenco di alimenti che più servono agli ospiti del rifugio.

Come partecipare

Per prenotare il vostro servizio fotografico, registratevi qui HYPERLINK "https://www.lafotografadeigatti.it/fotociotola-enpamonza/" https://www.lafotografadeigatti.it/fotociotola-enpamonza/ e compilate il Form di Partecipazione. Vi sarà chiesto di indicare la tipologia di animale, la taglia e di inserire una sua fotografia: tutte informazioni indispensabili per permetterci di organizzare al meglio gli appuntamenti, le riprese e l’allestimento del set!

Una volta chiuse le iscrizioni, sarete ricontattati e vi verrà comunicato l’orario di sessione che vi preghiamo di rispettare, sia per non creare assembramenti in sede, sia per evitare incontri/scontri tra i modelli a quattrozampe. Tutti i partecipanti (umani) dovranno essere muniti di mascherina FFP2.

Attenzione: la sessione fotografica non prevede scatti a umani+animale e sarà ritratto un solo animale per proprietario.

Le stampe saranno inviate al Rifugio di Monza entro 15 giorni dallo svolgimento dell’evento, dove potranno essere ritirate.

Gli alimenti che più servono in questo periodo

Per gatti e gattini: cibo umido o secco “gastrointestinal” per kitten e adulto; secco di qualità per kitten; umido di qualità per adulti e kitten.

Per cani: cibo umido specifico per cuccioli; umido di marca per adulti; biscotti.

Grazie di cuore!