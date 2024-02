Piove e a Monza salta il Carnevale: eventi rinviati

Carnevale bagnato, carnevale rinviato. A causa delle previsioni avverse stimate per il weekend il comune ha deciso di rinviare gli eventi e le manifestazioni organizzate in occasione del fine settimana di festa per carnevale, da sabato 10 a domenica 11 febbraio.

"Causa maltempo, il Mercatino Francese previsto da venerdì 9 a domenica 11 febbraio e gli eventi previsti per sabato 10 e domenica 11 febbraio, sono stati posticipati" hanno comunicato dal municipio.

Ecco il programma degli eventi e le nuove date:

Lunedì 12 febbraio, ore 16 - piazza Roma

VOCI DEL BOSCO

Spettacolo teatrale con attori e trampolieri

A cura di Teatro dell'Aleph

Domenica 18 febbraio

- Ore 15-18 - piazza Trento e Trieste

FLOWERS, FAIRIES AND BUTTERFLIES

Sfilata di attori e trampolieri nei variopinti colori della Natura

A cura di Teatro dell’Aleph

- Ore 16 - piazza Roma

NEL CIRCO DI CARNEVALE NON È TUTTO ROSE E FIORI

Spettacolo teatrale con attori e trampolieri

A cura di Teatro dell’Aleph

Sabato 24 febbraio

Ore 16 - piazza Roma

AMICOBOSCO

Spettacolo teatrale con attori e pupazzi

A cura di ComTeatro

In piazza Trento e Trieste inoltre...

Da venerdì 16 a domenica 18 febbraio

LA FESTA DEI BALOCCHI

Da venerdì 23 a domenica 25 febbraio

MERCATINO FRANCESE